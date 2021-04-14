В ООН призвали не допустить гонки вооружений в космосе

Полет Юрия Гагарина в космос создал большие возможности для развития науки, показав одновременно, как хрупка планета и насколько необходимо международное сотрудничество для ее защиты и предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявила в понедельник генеральный директор Женевской штаб-квартиры ООН, генеральный секретарь Конференции по разоружению Татьяна Валовая.

Она приняла участие в Женеве в церемонии возложения цветов к монументу в честь покорителей космоса в связи с отмечаемым 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

Во время выступления на церемонии Валовая напомнила, что этот монумент был подарен женевской штаб-квартире ООН Советским Союзом к 10-летию полета Гагарина. "Мы отмечаем 60 лет со дня полета первого человека в космос - советского летчика-космонавта Юрия Гагарина. Этот полет создал удивительные возможности для освоения космического пространства, он позволил развиваться науке такими темпами, которые были невозможны в прошлом", - сказала гендиректор.

"Будучи генеральным секретарем Конференции по разоружению, я хотела бы призвать все страны не допустить гонки вооружений в космосе, - подчеркнула Валовая. - Мы должны использовать космическое пространство во благо человечества, для достижения Целей устойчивого развития".