https://news.day.az/world/1333608.html За последние сутки в Грузии выявлено 1374 случая заражения коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлено 1374 случая заражения коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлено 1374 случая заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 11 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Число зараженных коронавирусом в стране достигло 290 129, число умерших - 3 894.
Вылечились 278 251 человек.
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