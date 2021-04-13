За последние сутки в Грузии выявлено 1374 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в Грузии выявлено 1374 случая заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 11 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Число зараженных коронавирусом в стране достигло 290 129, число умерших - 3 894.

Вылечились 278 251 человек.