https://news.day.az/world/1334234.html Пассажирки устроили массовую драку на борту летевшего из Турции самолета
Пассажирки устроили массовую драку на борту летевшего из Турции самолета
Несколько пассажирок самолета, летевшего из Стамбула в Тунис, устроили потасовку из-за распределения мест для багажа.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило издание Business News.
Отмечается, что экипаж не смог моментально взять ситуацию под контроль, и к драке присоединилось еще несколько человек.
Как сообщили изданию в авиакомпании Tunisair, участников потасовки планируют привлечь к ответственности, сейчас проводится проверка. В результате инцидента перевозчик понес финансовые убытки, а члены экипажа самолета пожаловались на нанесенные им оскорбления и физическое насилие.
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