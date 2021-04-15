Пассажирки устроили массовую драку на борту летевшего из Турции самолета

Несколько пассажирок самолета, летевшего из Стамбула в Тунис, устроили потасовку из-за распределения мест для багажа.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило издание Business News.

Отмечается, что экипаж не смог моментально взять ситуацию под контроль, и к драке присоединилось еще несколько человек.

Как сообщили изданию в авиакомпании Tunisair, участников потасовки планируют привлечь к ответственности, сейчас проводится проверка. В результате инцидента перевозчик понес финансовые убытки, а члены экипажа самолета пожаловались на нанесенные им оскорбления и физическое насилие.