Президент Еврокомиссии вакцинировалась от COVID-19

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вакцинировалась от коронавируса.

Как сообщает Day.Az, об этом она сообщила в Twitter.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что более 100 миллионов человек в регионе ЕС уже вакцинированы.

"Вакцинация набирает обороты по мере ускорения процесса поставок в ЕС. Чем раньше мы будем вакцинированы, тем быстрее мы сможем контролировать пандемию", - добавила она.