https://news.day.az/world/1334403.html Президент Еврокомиссии вакцинировалась от COVID-19
Президент Еврокомиссии вакцинировалась от COVID-19
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вакцинировалась от коронавируса.
Как сообщает Day.Az, об этом она сообщила в Twitter.
Урсула фон дер Ляйен отметила, что более 100 миллионов человек в регионе ЕС уже вакцинированы.
"Вакцинация набирает обороты по мере ускорения процесса поставок в ЕС. Чем раньше мы будем вакцинированы, тем быстрее мы сможем контролировать пандемию", - добавила она.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре