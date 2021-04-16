Москвич ворвался в магазин, изрезал продавщицу и начал пить спиртное

Житель Москвы совершил неоправданно дерзкое нападение на продавщицу столичного магазина и поплатился за свой поступок.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ночью он ворвался в круглосуточный торговый павильон и, угрожая ножом, потребовал у сотрудницы отдать ему алкоголь, платить за который он не собирался. Продавщица не растерялась и попыталась оказать ему сопротивление, схватив из-под кассы бейсбольную биту. Но злоумышленник оказался более ловким - он перехватил у женщины биту и нанес ей ножевые ранения.

После этого грабитель спокойно отправился в подсобку, где и начал распивать украденный алкоголь.

"У подозреваемого, 48-летнего жителя столицы, изъят нож. Потерпевшая с повреждениями обеих рук госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказана помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьёй 162 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разбой" В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - рассказали в МВД.