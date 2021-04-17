В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,59 млн человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 289 человек, общее число жертв заболевания достигло 35 320.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 4 150 039, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 63 082 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 56 510 человек, общее число выздоровевших достигло 3 591 550.