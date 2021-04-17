https://news.day.az/world/1334957.html Турецкий министр стал добровольцем на испытаниях национальной вакцины от коронавируса
Турецкий министр стал добровольцем на испытаниях национальной вакцины от коронавируса
Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк получил в субботу первый компонент разрабатываемой Анкарой собственной вакцины от коронавируса нового типа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляцию процедуры вел телеканал NTV.
Как сообщил сам Варанк, он стал участником первой фазы испытаний на людях турецкой вакцины на основе вирусоподобных частиц (VLP).
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