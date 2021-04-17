Турецкий министр стал добровольцем на испытаниях национальной вакцины от коронавируса

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк получил в субботу первый компонент разрабатываемой Анкарой собственной вакцины от коронавируса нового типа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляцию процедуры вел телеканал NTV.

Как сообщил сам Варанк, он стал участником первой фазы испытаний на людях турецкой вакцины на основе вирусоподобных частиц (VLP).