В Японии зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8

В префектуре Мияги, регион Тохоку, которая находится на северо-востоке Японии, зафиксировано землетрясение магнитудой до 5,8, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Угрозу цунами спустя непродолжительное время сняли, толчки ощущались также в соседних северо-восточных регионах - Фукусима, Иватэ, а также в столичном регионе.

В Мияге находится АЭС "Онагава", однако, по данным энергетической компании Tohoku Electric Power, в работе электростанции сбоев нет. Сообщений от жителей о разрушениях и жертвах также не поступало.