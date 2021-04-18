В Гонконге впервые выявили случай заражения мутировавшим штаммом коронавируса

Медики Гонконга расследуют первый в мегаполисе случай заражения штаммом коронавируса, имеющим мутацию N501Y. Об этом сообщила в воскресенье газета South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о 29-летнем пациенте, который вернулся после командировки из Дубая и провел 21 день карантина в отеле. В течение этого времени он не покидал своего номера. Эксперты полагают, что носитель штамма, имеющего мутацию N501Y, мог привезти его как из Дубая, так и заразиться в аэропорту, в отеле или же после окончания карантина. Вирусная нагрузка в его организме оказалась довольно высокой.

Мужчина остановился в районе Джордан на полуострове Коулун. Медики поместили на трехнедельный карантин 80 жильцов этого дома. Они также намерены протестировать на вирус людей, посещавших два отделения банка и ресторан, где бывал инфицированный.

За последние сутки в Гонконге было выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом, включая восемь локальных, что свидетельствует об ухудшении эпидемической ситуации.

Секретарь (министр) по делам продовольствия и здравоохранения София Чэнь заявила в воскресенье, что местные власти будут рассматривать вопрос о возможности дальнейшего ужесточения карантинного режима в отелях для посетителей из ряда стран, а также введения ограничений на полеты.

Несколько новых штаммов SARS-CoV-2, обладавших одной общей чертой - мутацией N501Y, почти одновременно появились в конце осени и начале зимы прошлого года в ЮАР, Великобритании и Бразилии.