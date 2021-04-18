Сильное землетрясение произошло на Тайване

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на Тайване в воскресенье, 18 апреля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, такие данные приводит местная сейсмологическая служба.

По данным специалистов, очаг залегал на глубине около 15 километров неподалеку от города Хуалянь, расположенного в одноименном уезде в восточной части острова.

Известно, что сравнительно сильные толчки ощущались сразу в нескольких регионах Тайваня.

Власти пока не озвучивают данные о наличии пострадавших и разрушениях.