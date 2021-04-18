https://news.day.az/world/1335080.html Сильное землетрясение произошло на Тайване
Сильное землетрясение произошло на Тайване
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на Тайване в воскресенье, 18 апреля.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, такие данные приводит местная сейсмологическая служба.
По данным специалистов, очаг залегал на глубине около 15 километров неподалеку от города Хуалянь, расположенного в одноименном уезде в восточной части острова.
Известно, что сравнительно сильные толчки ощущались сразу в нескольких регионах Тайваня.
Власти пока не озвучивают данные о наличии пострадавших и разрушениях.
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