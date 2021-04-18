Беспорядки у здания посольства России в Праге

У посольства России в Праге произошла стычка между участниками антироссийской акции и их противниками.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает "Чешское телевидение".

На акцию с антироссийскими лозунгами и транспарантами пришли представители гражданской инициативы "Миллион моментов для демократии". Они поддержали решение чешских властей о высылке российских дипломатов. Позднее к посольству подошла группа, выступавшая против действий Праги. После этого завязалась драка. В результате задержали одного участника стычки.

Ранее ворота посольства облили кетчупом. Полицейские задержали семь человек. Против них возбудили административное дело.