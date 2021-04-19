Франция закрывается от новых штаммов коронавируса

Правительство Франции с субботы ужесточает правила въезда в страну из Аргентины, Бразилии, Чили и ЮАР. Прежде всего ограничен перечень оснований для допуска в Пятую республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, всех прибывающих обяжут соблюдать десятидневный карантин, причём будут определены конкретные часы, когда можно выходить из дома. Кроме того, на границе надо будет представить свежую справку об отрицательном тесте на коронавирус и сдать повторный анализ.

Эти меры объясняют борьбой с распространением новых штаммов коронавируса. Туристы в аэропорту Сан-Паулу говорят, что не удивлены решением Парижа:

"Имидж Бразилии за рубежом очень плох и данные приходят очень плохие. И если раньше это просто был вопрос безопасности, то теперь это следствие безответственной политики".

Бразилия

Самый густонаселённый штат Бразилии Сан-Паулу особенно сильно пострадал от COVID-19. Эксперты говорят, что новый пик заражений ещё не пройден, - тем не менее власти приняли решение ослабить карантинные меры. Губернатор Жоао Дориа объяснил, что необходимо возобновить экономическую жизнь в регионе, поэтому постепенно обещают открыть магазины, рестораны и другие частные предприятия.