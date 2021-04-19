Летевший из Франции в Японию Boeing сел в России из-за инсульта у командира

Летевший из Франции в Японию Boeing 777-8 японской авиакомпании All Nippon Airways сел в России из-за инсульта у командира. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

У командира самолета, выполнявшего рейс Париж - Токио, произошел инсульт, поэтому пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Новосибирска.

"В 09:53 грузовой Boeing 777-8 японской авиакомпании приземлился в новосибирском аэропорту. Причина предварительная - инсульт у командира воздушного судна. В настоящее время экипаж, в том числе резервный, находится на отдыхе", - пояснил собеседник.

Вылет запланирован через 18 часов. В прокуратуре уточнили, что в грузовом самолете летели только члены экипажа.