Кремль «никак не воспринял» угрозы США о последствиях в случае смерти Навального

В Кремле "никак не восприняли" угрозы официальных лиц США о том, что Россия может столкнуться с последствиями в случае смерти Алексея Навального.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые делают представители других государств", - подчеркнул представитель Кремля.