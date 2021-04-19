Мощный взрыв газа в трехэтажном жилом доме в России

Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области.

Об этом ТАСС понедельник сообщили в Единой диспетчерской службе региона, передает Day.Az.

"[По предварительной информации], взрыв в трехэтажном доме", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в 20:43 поступил сигнал о происшествии в жилом доме в Дальнеконстантиновском районе, село Маргуша, улица Новоселова. Для уточнения информации к месту направлены экстренные службы и оперативная группа ГУ МЧС России по Нижегородской области. Детали происшествия устанавливаются.