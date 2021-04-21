В России зарегистрировали экспресс-тест для привившихся от COVID-19

Компания "Авивир", являющаяся резидентом "Сколково", совместно с компанией "Рапид Био" зарегистрировала первый в России экспресс-тест для выявления в крови пациента антител после иммунизации от коронавируса. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщили РБК со ссылкой на пресс-службу центра, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Тест построен на методе анализа между антигеном и соответствующем ему антителом. Для его работы необходима капля крови. Результат станет известен через 15 минут, а его достоверность составит 96%. Прежде всего реагенты теста отвалидированы под вакцину "Спутник V", - говорится в сообщении.

По словам сооснователя "Рапид Био" Семена Покацкого, тест полезен как перед вакцинацией, так и после. Его можно применить для контроля за образованием устойчивого иммунного ответа. Кроме того, тест способен улавливать устойчивые антитела IgG, которые возникают после болезни.



Пройти тестирование можно самостоятельно в домашних условиях. В комплект с тестом входят: спиртовая салфетка, стерильный ланцет, пипетки для переноса биообразца, добавил специалист.