Взрыв в отеле в Пакистане

- есть погибшие и раненые

По меньшей мере три человека погибли и еще 13 пострадали в результате взрыва на парковке у гостиницы в городе Кветта, административном центре пакистанской провинции Белуджистан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Dawn.

Как сообщил изданию главврач одной из городских больниц, двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Ведется расследование.