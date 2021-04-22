https://news.day.az/world/1336100.html Взрыв в отеле в Пакистане - есть погибшие и раненые
Взрыв в отеле в Пакистане - есть погибшие и раненые
По меньшей мере три человека погибли и еще 13 пострадали в результате взрыва на парковке у гостиницы в городе Кветта, административном центре пакистанской провинции Белуджистан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Dawn.
Как сообщил изданию главврач одной из городских больниц, двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре