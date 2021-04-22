В Италии арестовали сообщника организатора теракта в Ницце в 2016 году

Итальянская полиция арестовала на юге Апеннин, в окрестностях города Казерта, сообщника террориста, выходца из Туниса Мохамеда Лахуайеджа Бухлеля, совершившего наезд на толпу на грузовике в Ницце в июле 2016 года.

Как сообщает в среду вечером газета Corriere della Sera, 28-летний албанец по имени Эндри Элеци снабдил Бухлеля оружием, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Его арест произведен по европейскому ордеру, выписанному французскими властями, в результате обмена информацией в рамках сотрудничества итальянских и французских следственных органов, уточняет газета.