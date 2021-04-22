https://news.day.az/world/1336102.html В Италии арестовали сообщника организатора теракта в Ницце в 2016 году
В Италии арестовали сообщника организатора теракта в Ницце в 2016 году
Итальянская полиция арестовала на юге Апеннин, в окрестностях города Казерта, сообщника террориста, выходца из Туниса Мохамеда Лахуайеджа Бухлеля, совершившего наезд на толпу на грузовике в Ницце в июле 2016 года.
Как сообщает в среду вечером газета Corriere della Sera, 28-летний албанец по имени Эндри Элеци снабдил Бухлеля оружием, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Его арест произведен по европейскому ордеру, выписанному французскими властями, в результате обмена информацией в рамках сотрудничества итальянских и французских следственных органов, уточняет газета.
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