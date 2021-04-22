В Ереване начались стычки протестующих и силовиков

Оппозиция Армении требует освобождения задержанных жителей Сюникской области, где в среду прошли акции протеста против посещения региона премьером Николом Пашиняном, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Мы требуем освобождения всех задержанных патриотов", - сказал один из организаторов акции Арцвик Минасян.

Он также потребовал возбудить уголовное дело "в связи с незаконными распоряжениями премьера". Протестующие дали генпрокурору время, чтобы тот спустился и поговорил с ними.

Около десятка протестующих задержаны, в их числе, как минимум, одна женщина.