https://news.day.az/world/1336427.html В Ереване начались стычки протестующих и силовиков - ФОТО - ВИДЕО
В Ереване начались стычки протестующих и силовиков - ФОТО - ВИДЕО
Оппозиция Армении требует освобождения задержанных жителей Сюникской области, где в среду прошли акции протеста против посещения региона премьером Николом Пашиняном, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
"Мы требуем освобождения всех задержанных патриотов", - сказал один из организаторов акции Арцвик Минасян.
Он также потребовал возбудить уголовное дело "в связи с незаконными распоряжениями премьера". Протестующие дали генпрокурору время, чтобы тот спустился и поговорил с ними.
Около десятка протестующих задержаны, в их числе, как минимум, одна женщина.
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