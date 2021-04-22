https://news.day.az/world/1336430.html Россия потребовала сократить штат посольства Чехии
Россия потребовала сократить штат посольства Чехии
Москва потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учётом существенного диспаритета в категории принятых на месте.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в четверг в МИД России.
"В ответ на враждебные действия Праги потребовали сократить количественный состав Посольства Чехии в Москве с учётом существенного диспаритета в категории принятых на месте", - говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.
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