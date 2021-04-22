Премьер Чехии поблагодарил Словакию за высылку российских дипломатов

Премьер Словакии Эдуард Хегер сообщил мне о высылке из республики трех российских дипломатов, благодарим Братиславу за этот жест поддержки.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом написал в четверг в Twitter чешский премьер Андрей Бабиш.

"О том, что Словакия в знак солидарности (с Чехией) вышлет трех российских дипломатов, мне сообщил по телефону (премьер) Эдуард Хегер. Большое спасибо! Мы очень ценим этот весомый жест и позицию Словакии", - написал Бабиш.