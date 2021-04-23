Первый случай заражения коронавирусом выявлен на эстафете олимпийского огня

Один из сотрудников, обеспечивавших проведение эстафеты олимпийского огня в Японии, заразился коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первый случай положительного результата на тест в рамках церемонии был зафиксирован во время эстафеты в префектуре Кагава. Заразившимся оказался 30-летний полицейский, который обеспечивал порядок во время церемонии.

Эстафета олимпийского огня стартовала 25 марта. Она продлится 121 день и пройдет по всем 859 муниципалитетам 47 префектур Японии. Ожидается, что в эстафете примут участие около 10 тыс. человек.

Летние игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести Олимпиаду без иностранных зрителей.