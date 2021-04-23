Регулятор ЕС рекомендовал продолжать использовать вакцину AstraZeneca для обеих прививок

Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) проанализировал данные о побочных эффектах вакцины от коронавируса Vaxzevria производства британско-шведской компании AstraZeneca и пришел к выводу, что на данный момент нет причин использовать другие препараты для второй дозы. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении регулятора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эксперты изучили возможные альтернативы при применении этой вакцины: увеличение интервала между дозами препарата, отказ от второй дозы или использование для нее другой вакцины (например, на основе матричной РНК). "Комитет [по лекарственным средствам для человека] рекомендовал продолжать вводить вторую дозу Vaxzevria в течение 4-12 недель после первой", - заявили в EMA. Специалисты считают, что сейчас "нет или недостаточно данных, чтобы менять существующие рекомендации".

Образование тромбов

Побочные эффекты в виде образования тромбов при нарушении свертываемости крови могут проявляться у одного из 100 тыс. привитых вакциной Vaxzevria, заключили в EMA.

"Vaxzevria доказала эффективность в предотвращении госпитализаций, приемов в отделения интенсивной терапии и смертей от коронавируса, - отметили в агентстве. - Самые распространенные побочные эффекты проявляются в мягкой или умеренной форме и исчезают через несколько дней. Самый серьезный побочный эффект представляет собой образование тромбов при нарушении свертываемости крови, который проявляется у одного среди 100 тыс. вакцинированных".

В случае появления симптомов в EMA посоветовали обратиться за медицинской помощью. При этом в организации в очередной раз подчеркнули, что все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что преимущества от использования вакцины перевешивают риски во всех возрастных группах.