Армянский депутат сравнил российскую армию с калошей

Армянский депутат Арман Бабаджанян во время своего выступления в парламенте уничижительно сравнил российскую армию с калошей.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, депутат, продемонстрировав с трибуны резиновую обувь (калошу), сравнил ее с армией России, раскритиковав новое реформирование вооруженных сил Армении по образцу российской армии.

"Вы знаете, что это такое? Это калоши российского производства. Теперь вы хотите модернизировать и обновить эти калоши. Даже если галоши будут изменены, они все равно останутся модернизированными или нано-галошами", - сказал Бабаджанян.

Армянский депутат также отметил, что реформа вооруженных сил страны должна проводиться с помощью России, но в строительстве армии следует рассмотреть и другие направления. По его словам, нужно "создать новые условия для реальной модернизации вооруженных сил Армении".