В Германии за сутки выявили более 16 тысяч случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 16 290, скончались 110 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 18 935 новых случаях заболевания и 232 летальных исходах.

По данным института, с начала эпидемии коронавирусом в Германии заразились 3 416 822 человека, скончались 83 192 пациента. Всего выздоровели свыше 3 млн. человек.