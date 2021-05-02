https://news.day.az/world/1339143.html В Германии за сутки выявили более 16 тысяч случаев COVID-19
В Германии за сутки выявили более 16 тысяч случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 16 290, скончались 110 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 18 935 новых случаях заболевания и 232 летальных исходах.
По данным института, с начала эпидемии коронавирусом в Германии заразились 3 416 822 человека, скончались 83 192 пациента. Всего выздоровели свыше 3 млн. человек.
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