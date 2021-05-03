https://news.day.az/world/1339329.html «Геноцида армян» не было и в помине - Хулуси Акар
«Геноцида армян» не было и в помине - Хулуси Акар
"Никакого "геноцида армян" не было. Об этом ясно и точно говорит история".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в связи с событиями 1915 года.
Он отметил, что политики не могут выступать в роли историков.
"У американцев есть национальные архивы. Документов по этому поводу много. Американцы и англичане очень четко говорят в этих документах, что "турки и армяне прожили вместе 500 лет, если мы не будем вмешиваться, не нарушим этот порядок, они будут жить вместе еще 500 лет". Документ в открытом доступе", - добавил турецкий министр.
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