«Геноцида армян» не было и в помине

"Никакого "геноцида армян" не было. Об этом ясно и точно говорит история".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в связи с событиями 1915 года.

Он отметил, что политики не могут выступать в роли историков.

"У американцев есть национальные архивы. Документов по этому поводу много. Американцы и англичане очень четко говорят в этих документах, что "турки и армяне прожили вместе 500 лет, если мы не будем вмешиваться, не нарушим этот порядок, они будут жить вместе еще 500 лет". Документ в открытом доступе", - добавил турецкий министр.