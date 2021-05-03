Против президента Армении Саркисяна возбудили уголовное дело

Генпрокуратура Армении возбудила дело в связи с сокрытием факта двойного гражданства президента Армена Саркисяна. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в марте 53 адвоката представили сообщение о преступлении в связи с сокрытием факта наличия у президента Армении Армена Саркисяна двойного гражданства. Специальная следственная служба отказала в возбуждении уголовного дела, адвокаты обжаловали это решение.

"Генеральная прокуратура на основании жалобы отменила решение ССС и возбудила дело по признакам части 1 статьи 325 Уголовного кодекса (подлог документов, их реализация или использование)", - написал Зограбян. По его словам, в решении прокуратуры отмечается, что предположения истцов о том, что британское гражданство Армена Саркисяна было прекращено не в 2011 году, а позже, правомерны.