https://news.day.az/world/1339599.html Крупный побег из тюрьмы в Венесуэле
Крупный побег из тюрьмы в Венесуэле
Свыше 50 человек совершили побег из центра содержания несовершеннолетних правонарушителей в столице Венесуэлы Каракасе.
Об этом сообщил в понедельник мексиканский телеканал Televisa со ссылкой на неправительственную организацию Ventana a la Libertad ("Окно на свободу"), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, через подкоп сбежали 55 человек. Позднее они укрылись в районе Примеро-де-майо рядом с центром содержания. Официального подтверждения информации о побеге не поступало.
В конце апреля порядка 30 заключенных по собственноручно вырытому подземному ходу покинули исправительное учреждение в районе Карлос-Арвело в центральном штате Карабобо.
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