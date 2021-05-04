Российский экономист назвал условие обрушения доллара

Ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов назвал условие, при котором американская валюта рухнет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он рассказал "Вечерней Москве".

По словам эксперта, отказ России от доллара, скорее всего, не повлияет на его судьбу.

"Наша страна не самый главный торговый партнер США, и доля России в общемировой торговле, опирающейся на доллар, не настолько велика", - пояснил Колганов.

Он добавил, что переход стран на взаимные расчеты в национальных валютах также может ударить по США.

Конкурентом доллару в качестве резервного платежного средства может стать китайский юань или валюты других государств, подытожил экономист.