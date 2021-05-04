Блинкен заявил, что США не уходят из Афганистана, несмотря на вывод войск

Соединенные Штаты не собираются уходить из Афганистана, несмотря на вывод своих войск, и будут активно содействовать достижению властями в Кабуле и радикальным движением "Талибан" договоренности об общенациональном примирении. С таким заверением, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Кроме того, он предупредил, что США собираются решительно отвечать в случае нападений боевиков в Афганистане на выводимые войска.

14 апреля Байден сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение завершить свою операцию в Афганистане. Вывод американских войск начался на прошлой неделе. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября текущего года.