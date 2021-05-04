https://news.day.az/world/1339841.html В Иране в результате селя погибли 3 человека
В Иране в результате селя погибли 3 человека
В иранской провинции Йезд в результате селя погибли 3 человека.
Как сообщает Day.Az, в результате селя, произошедшего минувшей ночью в регионе Чупанан-Эрдекан, пострадали 9 человек.
Спасатели спасли жизни 10 человек. Несколько человек пропали без вести.
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