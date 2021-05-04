В Иране в результате селя погибли 3 человека

В иранской провинции Йезд в результате селя погибли 3 человека.

Как сообщает Day.Az, в результате селя, произошедшего минувшей ночью в регионе Чупанан-Эрдекан, пострадали 9 человек. 

Спасатели спасли жизни 10 человек. Несколько человек пропали без вести.