Число госпитализированных после обрушения метромоста достигло 79

Число госпитализированных после обрушения метромоста в Мехико возросло до 79.

Об этом сообщают местные власти.

Отмечается, что в больнице находятся трое несовершеннолетних.

"Обновлен список людей, доставленных в больницу к 5.30 по местному времени во вторник (14.30 Баку)", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

До этого стало известно о госпитализации 49 человек. Кроме того, в результате трагедии погибли 20 человек.

Напомним, метромост с поездом рухнул в столице Мексики, в районе станций Оливос и Тесонко. В настоящий момент район обрушения метромоста оцеплен, все подъезды перекрыты. К месту инцидента пропускают лишь машины экстренных служб. По словам очевидцев, в рухнувшем вместе с мостом поезде было довольно много людей. Многие в это время возвращались с работы.