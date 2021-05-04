Морские пехотинцы Великобритании испытали реактивные ранцы

Королевская морская пехота Великобритании испытала новые реактивные костюмы. Испытания прошли в рамках военных учений по морской посадке, передает Day.Az со ссылкой на​ theuk.one.

Его сняли на несколько камер и опубликовали в YouTube. Производством реактивных ранцев занималась компания Gravitiy Industries. На опубликованной записи пехотинцы британской армии взлетают над кораблем HMS Tamar. За считанные секунды несколько человек переместились из лодок на борт корабля с помощью ранца. В Gravitiy Industries отметили, что их костюмы могут находиться в состоянии полета около восьми минут, максимальная скорость в воздухе составит 90 км/ч.