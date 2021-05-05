Названа причина смерти принца Филлипа

Жизнь супруга Елизаветы II оборвалась в апреле этого года. Последние несколько месяцев принц Филипп очень плохо себя чувствовал. Сегодня был обнародован его посмертный диагноз - объявление сделал лечащий врач королевской семьи, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Сэр Хью Томас заявил, что 99-летний принц скончался от старости. Доктор Томас является лечащим врачом королевской семьи с 2014 года и возглавляет медицинский дом правящей династии. Термин "старость" употребляют, когда скончавшемуся было больше 80 лет, - отмечается в западных источниках.

Напомним, в этом году герцог Эдинбургский перенес серьезную операцию на сердце, после которой так и не оправился. Смерть королевского супруга была зарегистрирована в королевском округе Виндзор и Мейденхед его личным секретарем, бригадным генералом Арчи Миллером-Бейкуэллом 13 апреля - через четыре дня после того, как герцог Эдинбургский скончался у себя во дворце.

В свидетельстве о смерти написано полное имя принца - "Его Королевское Высочество принц Филипп, герцог Эдинбургский, ранее известный как принц Греции и Дании Филиппос, ранее известный как Филип Маунтбеттен".