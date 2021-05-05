ЕС начнет вакцинацию китайской вакциной Sinovac

Европейское агентство по лекарственным средствам начало рассмотрение китайской вакцины Sinovac - это первый шаг к её возможному одобрению в ЕС. Агентство заявило, что такое решение было принято на основании первых результатов прививок, которые дают основания предполагать, что они вызвали иммунный ответ на коронавирус.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, массовая вакцинация против COVID-19 другой китайской вакциной Sinopharm началась в Северной Македонии и Черногории. Большинство балканских стран испытывают острый недостаток в вакцинах, за исключением Сербии, которая начала успешную кампанию по вакцинации благодаря крупным поставкам китайского препарата Sinopharm и российского Sputnik V.

Европейский союз начал поставки финансируемых ЕС вакцин против коронавируса на Балканы. Около 10 000 доз Pfizer/BioNTech были отправлены в Боснию и Герцеговину и прибыли в международный аэропорт в Сараево во вторник. В ближайшие месяцы страна получит в общей сложности 214 000 доз.

Европейская комиссия в прошлом месяце объявила, что с мая по август более 651 000 доз Pfizer/BioNTech будут доставляться в Сербию, Боснию, Северную Македонию, Черногорию, Албанию и Косово еженедельно.

Эта программа финансируется из пакета в 70 млн евро, принятого Еврокомиссией в декабре.

Ряд европейских стран рассматривает возможность предоставления больших свобод тем, кто уже прошёл вакцинацию обеими дозами препаратов. В Дании с четверга так называемые зелёные паспорта с данными о прививке или отрицательным результатом теста на коронавирус, сданный не менее чем за 72 часа, позволят беспрепятственно посещать театры, кинотеатры, закрытые спортивные комплексы и тренажёрные залы.

Но принятые правительством меры всё ещё ограничивают число участников массовых мероприятий двумя тысячами. Многие концерты и спортивные соревнования из-за этого перенесены.

А в Румынии надеются, что к августу вакцинированным гражданам и туристам возможно уже не придётся носить маски во время летнего отдыха, а рестораны и кафе будут работать на полную мощность, включая их закрытые помещения.