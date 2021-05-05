Оторвало колесо: велосипедист чудом спасся от гибели в ДТП

В Вологде произошло ДТП с участием водителя автомобиля и велосипедиста. Обладатель двухколесного транспорта чудом спасся от гибели.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как передвигающийся по проезжей части велосипедист повернул на перекрестке. В этот момент по дороге мчался автомобиль. К счастью, он зацепил лишь переднее колесо велосипеда.

В результате столкновения велосипедист упал на дорогу. Прохожие помогли ему отойти к тротуару. Мужчина был в сознании и, по всей видимости, получил травмы, не угрожающие жизни.

Позже пешеходы подняли с земли велосипед, у которого оторвало переднее колесо.