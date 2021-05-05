Египет введет ограничения на работу заведений с большим скоплением людей

Правительство Египта приняло решение о введении ограничения на время работы магазинов, кафе, ресторанов, театров и ряда других заведений в стране с 6 по 21 мая в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Как уточнил на пресс-конференции в среду премьер-министр республики Мустафа Мадбули, в указанный период места большого скопления людей должны будут закрываться не позднее 21:00 местного времени, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 6 по 21 мая магазины, торговые центры, кафе, кафетерии, рестораны, кинотеатры и театры должны будут закрываться в девять часов вечера, чтобы значительно уменьшить скопление людей", - приводит слова главы кабмина газета Al-Masry Al-Youm.

Между тем, как подчеркнул премьер, после 21:00 будет разрешена работа служб доставки еды на дом, однако "в течение следующих двух недель любые встречи, конференции, торжества и другие мероприятия с большим количеством людей будут запрещены".

На период празднования окончания священного для мусульман месяца рамадан (с 12 по 16 мая) верующим будет разрешено посещать мечети для совершения молитв с соблюдением всех мер предосторожности. В то же время в указанный период будут закрыты все парки и пляжи, а также ограничена работа общественного транспорта.

По словам Мадбули, Египет уже преодолел вторую и третью волну пандемии коронавируса, при этом последняя характеризуется высоким ростом случаев заражения инфекцией.

На текущий момент в арабской республике зарегистрировано 231 803 случая заболевания COVID-19, 13 591 пациент умер от последствий заражения.