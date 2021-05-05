Страны G7 намерены собирать $100 млрд в год на адаптацию к изменению климата

Главы МИД стран Группы семи (G7) подтвердили приверженность своих стран цели по сбору $100 млрд ежегодно на выполнение Парижского соглашения по климату и адаптацию к климатическим изменениям.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном в среду итоговом коммюнике "семерки", принятом на встрече глав МИД государств объединения в Лондоне.

"Мы подтверждаем нашу приверженность коллективной цели развитых стран по совместной мобилизации $100 млрд ежегодно до 2025 года, а также стремление в соответствии с Парижским соглашением предоставлять дополнительные финансовые ресурсы для достижения баланса между адаптацией и смягчением последствий [изменения климата]", - гласит документ.

В нем содержится призыв принять дополнительные инициативы по увеличению финансирования "задолго до 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата", которая пройдет в 2021 году в Глазго. Также министры призвали международные банки развития "и другие государственные и частные финансовые институты" увеличить объем финансирования в области климата. Они признали, что уязвимые перед климатическими изменениями сообщества должны активно "участвовать в формировании решений, которые влияют на них".

Первая за два года встреча министров иностранных дел стран Группы семи завершилась в Лондоне под председательством Соединенного Королевства. В ней принимали участие представители Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Документ, принятый по итогам встречи, послужит основой для декларации лидеров Группы семи, которые соберутся с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.