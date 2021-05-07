Власти США хотят ввести скидки для привившихся от COVID-19

Американская администрация прорабатывает вопрос о скидках для граждан, решивших пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы знаем, что миллионам американцев нужен небольшой стимул для того, чтобы сделать прививку. Мы ведем работу с крупным бизнесом, в частности, с продуктовыми магазинами, для предоставления специальных условий, например, скидок покупателям, которые приходят в магазины на вакцинацию", - рассказал глава государства.

Он также добавил, что власти страны призвали работодателей предоставить работникам оплачиваемое время для прививок.