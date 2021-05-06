"Лавров с***" - антироссийский митинг в центре Еревана

Радикальные армянские националисты из "Сасна-Црер" устроили очередной антироссийский митинг в центре Еревана.

Как передает Day.Az, собравшиеся на улицах армяне выкрикивают оскорбления на русском и армянском языках в адрес главы МИД России Сергея Лаврова.

На место стянуты сотрудники полиции.

Напомним, что вчера в центре армянской столицы также прошла акция протеста против визита Лаврова в Армению. 