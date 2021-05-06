https://news.day.az/world/1340487.html "Лавров с***" - антироссийский митинг в центре Еревана - ВИДЕО
"Лавров с***" - антироссийский митинг в центре Еревана - ВИДЕО
Радикальные армянские националисты из "Сасна-Црер" устроили очередной антироссийский митинг в центре Еревана.
Как передает Day.Az, собравшиеся на улицах армяне выкрикивают оскорбления на русском и армянском языках в адрес главы МИД России Сергея Лаврова.
На место стянуты сотрудники полиции.
Напомним, что вчера в центре армянской столицы также прошла акция протеста против визита Лаврова в Армению.
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