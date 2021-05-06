Националисты обещают референдум о независимости Шотландии

Шотландские националисты обещают, что в случае победы на региональных парламентских выборах проведут референдум о независимости к концу 2023 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, с таким заявлением ранее неоднократно выступала первый министр Шотландии Никола Стёрджен.

По мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, для проведения референдума нет морального оправдания. "Давайте подождем и посмотрим, что произойдет. Но я думаю, что большинство жителей Шотландии, большинство людей в Соединенном Королевстве, понимают, что сейчас для этого не время. Мы работаем сообща для преодоления последствий пандемии, сейчас не время для проведения безрассудного и, как я думаю, безответственного второго референдума".

Лидер шотландских лейбористов Анас Сарвар выразил уверенность, что Шотландии нужны политики, которые хотят единства страны.

В 2014 году 55% жителей Шотландии проголосовали против независимости. На прошлой неделе результаты соцопросов показали, что сегодня за сохранение союза Лондона и Эдинбурга проголосовали бы уже 49%.

Сторонники единства уверены, что "брексит" поставил под удар экономику Шотландии: "Мое сердце говорит мне, что да, независимость - это прекрасно, но в голове у меня роятся вопросы, связанные с экономикой, как управлять такой маленькой страной, к тому же мне нравится идея совместной работы. "Брексит" для меня стал ужасным событием. Я ненавижу тот факт, что мы вышли из состава ЕС".

По данным последних соцопросов, абсолютное большинство Шотландской национальной партии на этих выборах, вероятно, не достанется.