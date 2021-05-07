Глава Pfizer выступил против предложения США об отмене действия патентов на вакцины
Главный исполнительный директор американской компании Pfizer, которая совместно со своим германским партнером BioNTech разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, Альберт Бурла выступил против предложения США о приостановке действия патентов на препараты от коронавируса. Об этом, как передает ТАСС, сообщило Agence France Presse.
При этом Бурла в интервью AFP подчеркнул необходимость увеличения производственных мощностей существующих заводов по изготовлению вакцин от COVID-19. "Нам необходимо сосредоточить усилия на [функционировании] действующих предприятий, которые могут производить миллиарды доз, и убедиться, что их работа не нарушается политически мотивированными заявлениями. Это пустые обещания", - отметил Бурла.
Вместе с тем он добавил, что вакцина, основанная на технологии информационной РНК, подобная той, что была разработана консорциумом BioNTech - Pfizer, требует "очень длительного" процесса изготовления и "глубоких технических знаний" для создания производственной площадки. "Поскольку препараты с РНК никогда раньше не производились, проблема заключается в том, что в мире нет таких заводов, кроме тех, которые мы построили сами с нуля", - заметил Бурла.
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