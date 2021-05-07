Вывод войск США из Афганистана идет по плану, заявили в Пентагоне

Вывод войск США из Афганистана идет по плану.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин.

"До сих пор вывод войск из Афганистана проходит по плану", - сказал Остин в ходе брифинга в Пентагоне.

США и их союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. Она проводилась в рамках кампании "Несокрушимая свобода", которая стала ответом на террористический акт 11 сентября 2001 года. В 2014 году Афганистан, а также США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволяют союзникам сохранять ограниченное военное присутствие на территории страны. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

В 2020 году США и радикальное движение "Талибан" подписали первое более чем за 18 лет войны соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск уже в мае этого года при прекращении насилия в стране. В настоящее время в Афганистане находятся менее 10 тысяч военных НАТО и государств-партнеров альянса, в том числе 2,5 тысячи американских военнослужащих. Их основной задачей является обучение и подготовка афганских сил безопасности.