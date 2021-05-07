Москва готовится к генеральной репетиции Парада Победы

В Москве на Красной площади готовятся к генеральной репетиции Парада Победы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в День Победы 9 мая в параде примут участие более 12,5 тыс. человек. Зрители увидят более 190 образцов военной техники в составе механизированной колонны, а также 76 самолетов и вертолетов.

В этом году 9 мая впервые откроют воздушную часть парада три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, за которыми пролетят экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа "Беркуты" на ударных вертолетах Ми-28Н. Также на параде впервые пролетит стратегический ракетоносец Ту-160.

По центральным улицам города строем пройдут 37 парадных расчетов. Среди них - офицеры, сержанты, солдаты, курсанты, слушатели военно-учебных заведений, кадеты, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, участники Всероссийского движения "Юнармия" и другие. 9 мая по Красной площади впервые пройдет парадный расчет военной полиции из ЦВО.

Парадный расчет женщин-военнослужащих представят слушатели Военного университета, Военной академии связи имени маршала Советского Союза С.М. Буденного, филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского и Военной академии Воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова.