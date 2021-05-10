Из Национальной библиотеки Испании пропали 5 книг Галилея

Из Национальной библиотеки Испании пропали пять книг Галилео Галилея, а не одна, как сообщалось ранее, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В середине марта стало известно об исчезновении из главной библиотеки страны трактата Sidereus Nuncius (1610 года издания). При этом в самой библиотеке об этом узнали еще в 2014 году, обнаружив подмену на копию, однако в полицию сообщили лишь в 2018-м, а публично это стало известно недавно.

Проверка выявила, что в библиотеке не могут найти почти 15 тыс. книг и документов, внесенных в базу. Из них особую ценность представляют 54 - их стоимость превышает 5 тыс. евро. Большая часть из них пропала в 1980-1990-х годах, главным образом во время кражи 1987 года, следует из апрельского отчета Национальной библиотеки.

Список всех пропавших ценных книг передан Национальной полиции.