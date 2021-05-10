Мэйвезер похвалился суммой своего состояния

Непобежденный американский боксер Флойд Мэйвезер назвал сумму своего состояния. Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях признался, что на протяжении уже нескольких лет является долларовым миллиардером, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Я уже достиг миллиарда и это произошло еще четыре года назад, На данный момент более 1,2 миллиарда долларов, - цитирует Мэйвезера TalkSport. - Я с самого начала, с первого дня знал, что я лучший в боксе. Я просто знал, что лучше всех остальных боксеров и лучше меня никого никогда не будет".

Также Мэйвезер сооищил суммы гонораров за бои с Мэнни Пакьяо и Конором Макгрегором: "Назовите мне еще боксера, заработавшего за два боя 650 миллионов. Против Пакьяо я заработал 300 миллионов, против Макгрегора - 350 млн".