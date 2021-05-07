Pfizer подала заявку на расширение применения своей вакцины в Швейцарии

Американская фармацевтическая компания Pfizer подала заявку в Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic на одобрение использования своей вакцины от коронавируса среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом в пятницу сообщается на сайте регулятора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время в Швейцарии использование вакцины Comirnaty разрешено только среди лиц 16 лет и старше. "Продолжительность рассмотрения заявки будет зависеть от полноты представленных данных и результатов клинических испытаний. Swissmedic сможет принять решение об одобрении по итогам экспертного заключения", - говорится в заявлении.

С 23 декабря 2020 года в Швейцарии проводится иммунизация населения. К настоящему моменту в стране было сделано более 3 млн прививок, свыше 1 млн человек полностью вакцинированы.

За время пандемии в Швейцарии и Княжестве Лихтенштейн зарегистрировано более 670 тыс. случаев инфицирования коронавирусом и свыше 10,1 тыс. летальных исходов (Федеральное управление здравоохранения ведет общую статистику для двух государств - прим. ТАСС). В последние недели суточный прирост заразившихся составляет менее 2 тыс. по сравнению с 10 тыс. в ноябре. С 1 марта в Швейцарии началось поэтапное смягчение действующих в стране ограничительных мер.