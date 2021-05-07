В Рио-де-Жанейро отменили запрет на пляжный отдых и перемещение по городу ночью

Мэрия бразильского Рио-де-Жанейро отменила запрет на отдых на городских пляжах и перемещение по мегаполису в ночное время, введенный ранее в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса. Соответствующий указ префекта Эдуарду Паэса опубликован в пятницу в Официальном вестнике муниципалитета Рио-де-Жанейро, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В новом документе отсутствует действовавший ранее запрет на купание в море и нахождение на пляже по выходным дням (такие ограничения по будним дням были сняты в конце апреля - прим. ТАСС). В соответствии с указом, вступившим в силу с 00:00 пятницы, снова разрешается свободное перемещение по городу с 23:00 до 5:00. Кроме того, власти разрешили проведение культурно-массовых мероприятий при соблюдении требований по заполнению залов не более чем на 40%, а в случае их организации на открытом воздухе - на 60%.

Также сняты ограничения по часам работы ресторанов, баров и кафе. При этом продолжает действовать запрет на работу ночных клубов.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (свыше 15 млн). По числу летальных исходов (почти 417 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.