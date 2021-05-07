В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи российского лидера Владимира Путина со своим коллегой Джо Байденом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, представитель Кремля, отвечая на вопрос, дала ли российская сторона официальное согласие на саммит лидеров России и США, заявил, что российская сторона продолжает анализировать ситуацию относительно возможности саммита лидеров двух стран.

Ранее Байден выразил надежду, что сможет встретиться с Владимиром Путиным в июне 2021 года. Таким образом глава американского государства ответил на вопрос журналистов, рассчитывает ли он на встречу во время его поездки в Европу на саммиты НАТО 14 июня в Брюсселе и "Большой семерки" с 11 по 13 июня в Великобритании.

13 апреля Байден в ходе телефонных переговоров призвал Путина провести двусторонний саммит на территории нейтральной страны.

Бывшие американские чиновники и эксперты в числе возможных мест проведения встречи президентов России и США называют столицы Азербайджана, Чехии, Исландии и Словении.