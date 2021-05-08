В Грузии выявлено 1547 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge, передает Day.Az со ссылкой на 1TV.

За последние 24 часа в стране выздоровели 1131 человек. 18 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.

За последние 24 часа в стране был проведен 25 541 тест, в том числе 14 212 - с экспресс-тестом на антигены и 11 329 - с ПЦР-тестом.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный - 6,06 процента, за последние 14 дней - 5,66 процента, за последние семь дней - 6,76 процента.

Всего в стране вакцинировано 54 687 человек, ежедневно вакцинируются 3089 человек.

Всего в Грузии выявлено 319 266 случаев заражения коронавирусом, из которых 298 807 человек выздоровели и 4245 умерли.

69 человек находятся в режиме карантина, 4354 человека - под наблюдением в стационаре, 759 человек в ковид-гостинице.

При этом на 6 мая в Грузии было выявлено 1806 новых случаев коронавируса, выздоровели 1144 пациента.